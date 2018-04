Empresas cancelam voos para Londres e Paris

Em nota, a TAM informou que o voo JJ 8084, que saiu de Guarulhos para Londres, com 350 passageiros e 19 tripulantes, foi desviado para Madri, na Espanha, por causa do fechamento do aeroporto de Heathrow. Segundo a empresa, todos foram acomodados em hotéis e serão realocados de acordo com as opções de voo disponíveis após a reabertura dos aeroportos.

A partida prevista para a madrugada de hoje também foi suspensa para evitar o pouso em outro país. A companhia avialiará a manutenção dos voos previstos para hoje.

A British Airways, principal companhia aérea britânica, confirmou o cancelamento de todas as operações entre a tarde de ontem e a manhã de hoje. Segundo a empresa, ontem foram cancelados quatro voos.

A partida do voo BA 246, de Guarulhos para Londres, prevista para hoje, foi cancelada. O voo BA247 que sairia de Guarulhos para Buenos Aires às 7h05 de hoje também foi suspenso porque a aeronave não estará em Guarulhos no horário previsto. A empresa informou os passageiros sobre os cancelamentos e vai fazer as remarcações de acordo com as condições na Europa. Além disso, é possível consultar a situação dos voos pelo site da empresa.

A Air France também suspendeu as partidas com destino a Paris. Os voos AF455, que partiria de Guarulhos às 16h15 de ontem, e AF 443, com saída do Galeão, foram suspensos. As partidas dos voos previstos para hoje, AF 444 e AF 456, também foram canceladas. Outros dois voos que saíram ontem de Paris tiveram a partida antecipada. A KLM também confirmou o cancelamento de um voo de Guarulhos para Amsterdã, na Holanda.

A Infraero recomenda que antes de sair de casa os passageiros entrem em contato com as companhias aéreas para confirmar o voo, evitando filas e transtornos nos aeroportos.