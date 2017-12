Empresas japonesas fazem doações para vítimas de NY A Sony, a Toyota e outras empresas japonesas com importantes negócios nos Estados Unidos anunciaram doações em dinheiro para as vítimas dos ataques terroristas ocorridos no World Trade Center e no Pentágono, na semana passada. A Sony vai doar US$ 4 milhões, sendo que US$ 3 milhões irão para a Cruz Vermelha norte-americana e US$ 1 milhão para ajudar nos esforços realizados em Nova York. As montadoras Toyota e Nissan irão fornecer US$ 1 milhão cada, a mesma quantia a ser repassada pelas empresas de eletrônicos Matsushita, Toshiba e Fujitsu. A unidade norte-americana da Honda decidiu organizar suas doações a partir de seus funcionários nos Estados Unidos. A Bridgestone, cuja imagem foi abalada pelo recall de milhões de pneus produzidos na unidade dos Estados Unidos no início do ano, comprometeu-se a doar US$ 1 milhão para a Cruz Vermelha local. "Esta doação é uma afirmação dos fortes laços entre a Bridgestone/Firestone e os homens e mulheres dos Estados Unidos", disse o principal executivo da empresa, Shigeo Watanabe. Os cidadãos japoneses têm demonstrado muita simpatia, também. O porta-voz da Cruz Vermelha japonesa, Atsuhiko Hata, disse que, em virtude dos inúmeros pedidos, a entidade começou ontem a aceitar doações em dinheiro.