Empresas petrolíferas estudam remover pessoal no Kuwait As diretorias das companhias de petróleo British Petroleum (BP) e Chevron Texaco estudam a possibilidade de retirar seu pessoal no Kuwait, diante da possibilidade de um ataque dos EUA contra o Iraque. Uma fonte da BP disse que não poderia confirmar os rumores de que a companhia já tenha ordenado uma remoção, mas disse que a direção da empresa no Kuwait se reuniria esta semana para discutir a situação. Cidadãos americanos e outros estrangeiros começaram a deixar o Kuwait, em reação à recomendação do Departamento de Estado dos EUA.