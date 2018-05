Empresas que bloquearam doações ao WikiLeaks sofrem ataque hacker

SÃO PAULO - O site da empresa multinacional de cartão de créditos Visa ficou fora do ar nesta quarta-feira, 8, em uma nova etapa de ataques hackers contra empresas que bloquearam doações ao site WikiLeaks, responsável pelo vazamento de 250 mil mensagens diplomáticas do governo americano.. Mais cedo, o site da Mastercard também havia sido derrubado.

No Twitter, um grupo de ativistas digitais denomidado "Operação Troco" (em tradução livre), assumiu a responsabilidade pela ação. As retaliações começaram após a prisão do fundador do WikiLeaks, Julian Assange, em Londres, na terça-feira.

Um banco na Suíça e o site da promotoria pública da Suécia - que acusa o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, de crimes sexuais - saíram do ar hoje. O site e o e-mail dos representantes legais das duas mulheres suecas que acusam Assange também.

"Nosso e-mail e site foram alvos de hackers na noite passada e nesta manhã", disse nesta quarta-feira o advogado Claes Borgstroem, que representa as mulheres.

