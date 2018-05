Empresas sugerem a passageiros consultas por fone e internet

No Brasil, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) recomenda que os passageiros com viagem marcada para os EUA telefonem para as companhias para saber se o voo está confirmado. Nos aeroportos, dos 134 voos internacionais programados até as 18 horas, 4 foram cancelados e 25 tiveram atrasos de 30 minutos.

A TAM, que tinha dois voos para Nova York previstos para a noite de ontem em Guarulhos, pretendia retomar o serviço, na expectativa da reabertura dos aeroportos americanos na manhã de hoje. A empresa afirma que deve programar partidas extras assim que as condições meteorológicas permitirem. O cliente pode entrar em contato com TAM pelos números 4002-5700 (capitais) e 0800-570-5700 (demais cidades).

Já a American Airlines afirma que a situação dos voos deve se normalizar a partir de hoje e o passageiro deve chegar ao aeroporto com antecedência. Caso os aeroportos americanos continuem fechados, o passageiro deve entrar em contato com a American pelo telefone 4502-2280. A Delta e a United Airlines têm nos sites um espaço especial para checar a situação de cada voo: http://pt.delta.com e www.united.com.br.

AEROPORTOS

Nova York

John F. Kennedy, Newark e La Guardia estão abertos apenas para decolagens; pousos

devem ser liberados hoje

Washington

Washington Dulles tem voos com grandes atrasos e alguns voos cancelados; Ronald

Reagan tem atrasos menores

Maryland

Baltimore-Washington tem atrasos menores

Pensilvânia

Filadélfia tem grandes atrasos e alguns voos cancelados

Massachusetts

Boston opera com pequenos atrasos

Demais aeroportos

Operam normalmente, com atrasos de cerca de 15 minutos