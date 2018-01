Empresas tomam medidas de segurança em Istambul Um porta-voz do HSBC informou que todas as filiais e agências do banco na Turquia foram fechados por motivos de segurança. O banco tem mais de 100 agências no país. O porta-voz não comentou se essas unidade voltarão a abrir amanhã. O banco foi diretamente atingido, mas as explosões no centro financeiro da Turquia colocaram outras companhias internacionais em alerta e levaram algumas a ampliarem a segurança, como a British American Tobacco. A BAT tem 130 funcionários em escritórios em Istambul e outros 150 na fábrica, em Izmir. "Ninguém ficou ferido, mas estamos ampliando a segurança", disse uma porta-voz da BAT, destacando que a maioria dos funcionários é turca. A Japan Tobacco informou que a comunicação com seus escritórios em Istambul estava interrompida, enquanto outros escritórios foram evacuados por precaução. O Altria Group, controladora da Philip Morris, informou que não tomou nenhuma medida adicional, apesar de ser a companhia tabagista com maior presença na Turquia.