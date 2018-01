Encanador processa revendedora de carros após veículo ficar em posse de extremistas

WASHINGTON - Um encanador do Texas, nos Estados Unidos, entrou na segunda-feira com uma ação contra uma empresa de revenda de veículos Ford ao descobrir, por meio de uma fotografia veiculada na internet, que uma caminhonete que ele havia vendido para essa concessionária, e na qual aparece um adesivo de seu empreendimento, acabou nas mãos de extremistas islamistas na Síria.

Uma fotografia que circulou no Twitter nos últimos dias e que foi supostamente tirada em Alepo, no norte da Síria, mostra a caminhonete de cor preta, modelo Ford F-250, na qual consta um adesivo na porta com os dizeres "Mark-1 Plumbing" e um número de telefone dos EUA.

A caminhonete é conduzida por uma pessoa que esconde seu rosto. Na parte traseira do veículo aparece outra pessoa que atira para o alto com uma metralhadora antiaérea. Ambos são supostos membros das Brigadas de Al Muhajireen, grupo jihadista que luta contra o governo sírio e que esteve vinculado durante um tempo ao Estado Islâmico.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O antigo proprietário da caminhonete, o encanador texano Mark Oberholtzer, recebeu vários telefonemas nos últimos dias após a aparição da imagem da caminhonete com o adesivo de sua empresa nas redes sociais, e acionou na segunda-feira na Justiça o intermediário da Ford para o qual vendeu o veículo.

"Jamais saberei como (a caminhonete) foi parar na Síria. Só quero me esquecer disso tudo", contou Oberholtzer ao jornal local Galveston County Daily News, que denunciou a revendedora de veículos por não ter removido o adesivo da caminhonete. /EFE