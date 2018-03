Encapuzada, rainha Elizabeth assume volante Após ser retratada saltando de paraquedas com James Bond na abertura da Olimpíada de Londres, a verdadeira rainha Elizabeth II foi flagrada ontem dirigindo um furgão sozinha. Em vez de um de seus comportados chapéus, desfilava com um capuz tipo streetwear. Elizabeth II, há 60 anos no poder, voltava de uma caçada.