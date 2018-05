Encarnação do ''fujimorismo''

Keiko Fujimori

PARTIDO FUERZA 2011, DE CENTRO-DIREITA

Keiko Fujimori promete seguir a plataforma política de centro-direita adotada pelo seu pai, Alberto Fujimori, polêmico presidente do Peru entre 1990 e 2000, que hoje está preso. Aos 35 anos, ela é uma parlamentar popular - embora tenha altos índices de rejeição por causa de seu sobrenome. O eleitorado de Keiko é saudoso do tempo de seu pai, quando o Peru viveu um período de rápida abertura econômica e violento combate às guerrilhas do país, sob a imagem de um líder autoritário capaz de impor a ordem. Fujimori foi condenado pela violação sistemática dos direitos humanos em seu governo e abuso de poder. Mas "el chino", como era conhecido, assegurou apoio dos pobres com subsídios a moradias populares, enquanto agradava ao empresariado com a luta contra a hiperinflação.