Encefalite mata 110 crianças no sul da Índia Um surto de encefalite transmitida por mosquito já matou 110 crianças no estado de Andhra Pradesh, no sul da Índia, disseram nesta terça-feira autoridades indianas. Ao todo, a enfermidade afetou pelo menos 196 crianças, informou P. Laxmi Rajyam, a diretora estadual dos serviços de saúde. Ela identificou a doença como meningo-encefalite virótica, transmitida por mosquitos, que se manifestou após a forte onda de calor ser seguida por temperaturas mais baixas acompanhadas de pesadas chuvas de monção. Segundo Rajyam, o surto pode ter-se espalhado rapidamente devido à brusca mudança no tempo, à qual as crianças são mais suscetíveis por seu sistema imunológico ser mais vulnerável do que o dos adultos. A médica disse à Associated Press que casos da enfermidade costumam aparecer entre outubro e dezembro. ?É a primeira vez que estamos vendo casos de meningo-encefalite virótica entre junho e julho?, disse ela. Os meios de comunicação locais haviam registrado casos isolados de morte pela enfermidade, a que denominavam de ?doença misteriosa?.