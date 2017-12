Enchente deixa 15 mil desabrigados em Bangladesh Uma menina de seis anos morreu afogada em uma enchente que deixou mais de 15.000 desabrigados e dezenas de milhares de refugiados em Bangladesh, informaram autoridades locais neste domingo. Rios transbordaram e inundaram cerca de 200 aldeias, devastando plantações e restringindo o movimento de cerca de meio milhão de pessoas no nordeste do país, disseram agentes de defesa civil sob condição de anonimato. Com a morte da menina de seis anos, ocorrida ontem, subiu para sete o número de mortos pelas chuvas dos últimas dias.