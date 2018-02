Enchente deixa 21 mortos no México Uma enxurrada varreu uma comunidade no norte do México, fazendo transbordar rios, arrastando casas e causando a morte de 21 pessoas. Dezenas de outras estão desaparecidas. Helicópteros de resgate da patrulha de fronteira dos EUA ajudaram a retirar sobreviventes dos telhados, depois que as águas engoliram a única ponte que liga Piedras Negras a outras localidades do Estado de Coahuila. Chuvas contínuas ao amanhecer fizeram o Rio Escondido subir quase nove metros em 15 minutos, inundando centenas de casas no bairro de Villa de Fuente em Piedras Negras, disse a porta-voz da prefeitura local, Marcela Aguirre. ?As casas foram arrastadas, carros virados, alguns jogados por cima dos outros?, afirmou. Pelo menos 60 pessoas estão desaparecidas.