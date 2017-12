Enchente mata 25 pessoas na China Enchentes no oeste da China provocaram a morte de 25 pessoas e destruíram várias casas, informaram hoje funcionários do governo. Na quarta e na quinta-feira, chuvas torrenciais na província de Sichuan inundaram as ruas da cidade de Jinyang. Trilhos de trem foram cobertos pela água e cerca de 10 mil pessoas que estavam viajando tiveram ficaram presos na cidade.