Enchente no Danúbio ameaça países dos Bálcãs O nível das águas do rio Danúbio atingiu seu nível mais alto em mais de um século neste sábado, causando enchentes em diferentes países na região dos Bálcãs. Romênia, Bulgária e Sérvia são atingidas por aumento no nível das águas do rio. As enchente no Danúbio foram provocadas por fortes chuvas e por neve derretida, fazendo com que o rio atingisse seu nível mais alto desde 1895. Na Romênia, o aumento no nível do rio causou a inundação de 5 mil hectares de áreas agrícolas no norte do país e também provocou enchente em uma cidade portuária. As autoridades romenas fizeram com que 500 pessoas que residem nas imediações do rio fossem evacuadas. O governo do país também promoveu um desvio do rio, inundando áreas agrícolas, de modo a evitar que a enchente atingisse regiões mais povoadas. Morte Na Sérvia, o aumento no nível do rio causou a morte de uma pessoa na sexta-feira na vila de Stari Kostolac, após o nível das águas na região ter atingido o telhado de cerca de 200 casas. A usina hidrelétrica de Djerdap, localizada no leste do país e às margens do Danúbio, poderá ter de ser parcialmente fechada, caso o nível do rio continue subindo. Na cidade portuária de Lom, na Bulgária, 120 soldados estão auxiliando funcionários da defesa civil que tentam controlar os efeitos da enchente. Mas o efetivo teve pouco sucesso em conseguir reduzir os estragos causados por um aumento no nível do rio de 9,4 metros.