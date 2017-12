Enchente provoca mortes no Sri Lanka Chuvas torrenciais no sul do Sri Lanka já provocaram pelo menos sete mortes nesta quinta-feira. Seis homens morreram atingidos pela enchente enquanto tentavam atravessar um campo de arroz. Um outro teve a casa soterrada e não conseguiu escapar. Mais de 250 famílias tiveram as casas destruídas e foram encaminhadas para alojamentos provisórios. A chuva já começou a diminuir, mas muitas estradas continuam bloqueadas por deslizamentos de terra. Em maio deste ano, enchentes mataram 26 pessoas em deixaram centenas de milhares de desabrigados na região.