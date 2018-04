Enchentes afetam mais de 22 mil famílias na Bolívia

O diretor de emergências do ministério da Defesa, o coronel Rafael Ulria, disse "investigamos as mortes de três jovens no departamento de Santa Cruz, atribuídas às enchentes".

O vice-ministro da Defesa Civil, Hernán Tuco, disse que até o momento "foram afetadas 22.614 famílias pelas inundações, principalmente nos departamentos de Santa Cruz, Cochabamba e Trinidad", no centro e leste da Bolívia.

Segundo ele, nos últimos dias as intensas chuvas provocaram uma subida na vazão de vários rios nos três departamentos.