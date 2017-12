Enchentes deixam 21 mortos e 20 desaparecidos na Indonésia Pelo menos 21 pessoas morreram e outras 20 permanecem desaparecidas por causa das inundações causadas pelas fortes chuvas que caíram sobre uma ilha do arquipélago indonésio de Borneo, informou nesta segunda-feira a agência oficial de notícias "Antara". As fortes precipitações do domingo sobre Laut provocaram enchentes em quatro aldeias dessa ilha situada no extremo sul de Borneo, segundo as autoridades locais. As inundações ocorreram depois que as enchentes na região sul da ilha de Célebes causaram, na semana passada, 250 mortes e mais de cem desaparecimentos. As autoridades da Indonésia apontaram como possível causa destas catástrofes a degradação do meio ambiente causada pela derrubada indiscriminada de árvores e pela construção descontrolada de casas nas margens dos rios.