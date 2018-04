Enchentes deixam 21 mortos no Sri Lanka O governo do Sri Lanka informou que 21 pessoas morreram em razão das fortes chuvas no país, que provocaram enchentes e deslizamentos. O Centro de Gerenciamento de Desastres afirmou hoje que mais de um milhão de pessoas foram afetadas pelas chuvas, sendo que 270 mil ficaram desabrigadas (aquelas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos). Muitas vilas na Província Ocidental ficaram inundadas e em algumas o acesso foi bloqueado. As informações são da Associated Press.