Enchentes deixam 32 desaparecidos na Ilha da Madeira

Há temores de que as pessoas desaparecidas jamais venham a ser encontradas, pois o mais provável é que tenham sido arrastadas para o mar, disseram funcionários do território ultramarino português. Equipes de busca usavam cães farejadores para procurar pelos desaparecidos em meio a grandes pilhas de escombros.

Houve enchentes rapidamente, no sábado, durante uma tempestade, causando o deslizamento de toneladas de terra e arrastando veículos. Rodovias foram danificadas e pontes ruíram. Segundo os funcionários locais, a maioria das vítimas aparentemente ou se afogou ou foi esmagada por algum objeto. Um porta-voz do principal hospital de Funchal afirmou que foram tratados 151 feridos no local, dos quais 18 permanecem internados. Autoridades ordenaram a saída dos moradores de algumas áreas, temendo mais deslizamentos.