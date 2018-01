Enchentes deixam nove mortos e milhares de flagelados no Equador As fortes chuvas que afetam o litoral equatoriano desde fevereiro deixaram até agora nove pessoas mortas e 17.535 famílias afetadas, informou neste domingo, 12, a defesa civil do Equador. De acordo com o balanço oficial divulgado hoje, as chuvas que afetam cinco províncias litorâneas provocaram danos a rodovias e a plantações e disseminaram doenças pela região. Em seu comunicado, a defesa civil não especifica as circunstâncias das nove mortes registradas até o momento atribuídas às chuvas e das inundações.