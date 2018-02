Enchentes deixam pelo menos 48 mortos na Índia

Moradores tentam passar por inundação em Ganjam. Foto: AP Enchentes causadas por chuvas torrenciais deixaram pelo menos 48 mortos em três Estados da Índia, que neste mês foi atingido pelo ciclone mais violento em 14 anos, informou neste sábado a Press Trust of India.

Segundo a agência de notícias, 45 pessoas morreram nos Estados litorâneos de Andhra Pradesh e Orissa, com centenas de vilarejos submersos em quase 30 distritos e ligações rodoviárias e ferroviárias interrompidas. Outras três pessoas morreram no Estado de Bengala Ocidental, no leste do país.

Cerca de 30 equipes de resgate foram enviadas às áreas afetadas pelo ciclone Phailin. Há duas semanas, a chegada do ciclone à costa indiana matou pelo menos 22 pessoas e deixou um rastro de destruição. Fonte: Dow Jones Newswires.