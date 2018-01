Enchentes deixam pelo menos seis mortos no sul da Turquia Fortes chuvas provocaram enchentes que causaram a morte de pelo menos seis pessoas no sul da Turquia, informaram autoridades locais. Tempestades registradas ontem e anteontem inundaram casas e ruas da estância turística mediterrânea de Antalya. Três pessoas morreram ontem depois de serem arrastadas pela correnteza na aldeia de Doyran, perto de Antalya, informaram autoridades locais. Na noite quinta-feira, uma escavadeira tombou, causando a morte de um operador do veículo e da criança que as equipes de resgate tentavam salvar. Outro homem morreu eletrocutado quando tentava tirar água de sua estufa na cidade de Kumluca. Antalya é um destino popular entre turistas europeus. Hoje não houve chuva na região.