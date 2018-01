Enchentes desabrigam milhares na Argentina e no Uruguai Ao menos sete pessoas morreram afogadas e outras 60 mil foram afetadas pelo forte temporal e pelas enchentes que atingem a região centro-leste do país. Desde o início das chuvas, no último domingo, mais de 40 mil pessoas foram evacuadas das regiões de Santa Fe, onde um terço das terras estão alagadas, de Buenos Aires, Entre Ríos e Córdoba. No Uruguai, as chuvas também causaram estragos em diversas cidades do país neste início de Semana Santa. O departamento de Meteorologia registrou chuvas com intensidade de 500 milímetros por metro quadrado. As principais localidades afetadas pelas enchentes foram Canelones e Colonia, próximas ao rio da Prata, e Florida e Durazno, no centro do país. A empresa estatal de eletricidade UTE informou que há cerca de mil famílias de zonas rurais estão com o fornecimento de energia interrompido pela água. Além disso, os técnicos da empresa estão impossibilitados de chegar às cidades afetadas.