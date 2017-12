Enchentes e deslizamentos provocam 36 mortes na Indonésia Pelo menos 36 pessoas morreram e dezenas de outras estão desaparecidas por causa de enchentes e deslizamentos de terra provocados por fortes chuvas na província indonésia de Sulawesi do Sul, disseram policiais e moradores nesta terça-feira. As incessantes chuvas dos últimos dois dias inundaram os arrozais da região e danificaram ou destruíram centenas de casas em cinco distritos dessa província situada no centro do arquipélago indonésio. A maioria das vítimas é de Sinjai, na província de Sulawesi do Sul, 1.550 quilômetros ao leste de Jacarta, onde 31 pessoas morreram e mais de dez desapareceram. As pessoas foram arrastadas pela água, enquanto oito povoados foram inundados após dois dias de chuvas. Algumas das vítimas morreram presas sob os escombros de suas casas. Segundo o jornal digital Detikcom, o nível da água atingiu pouco mais de um metro nas cidades afetadas, enquanto dezenas de casas foram inundadas e danificadas pela força da correnteza. Os custos da destruição provocada pelas enchentes ainda não foram determinados. De acordo com a polícia outras dez pessoas estão em condições críticas de saúde por causa de enchentes e deslizamentos. Mais cinco mortes ocorreram em outras partes da província. Grande parte das vítimas é composta por mulheres e crianças.