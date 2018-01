Enchentes indicam chegada do ciclone Glenda à Austrália As chuvas que antecipam a passagem do ciclone Glenda, que deve chegar à costa ocidental da Austrália com ventos de até 235 km/h na noite desta quinta-feira, provocaram as primeiras enchentes em Pilbara, onde foram evacuadas cerca de 160 pessoas. O Departamento de Serviços de Emergência do Estado (Fesa, na sigla em inglês) indicou que o ciclone alterou substancialmente o índice pluviométrico local nas últimas 27 horas. O Fesa acrescentou que foi aberto um segundo foco de evacuações em Onslow. A expectativa é que o ciclone deixe Karratha e avance em direção ao Estado de Mardie, que já sofreu com a passagem de quatro ciclones este ano. Grande parte do litoral ocidental da Austrália se encontra em alerta vermelho frente à iminente chegada do Glenda, um ciclone de categoria quatro em uma escala que vai de um a cinco.