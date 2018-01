Enchentes matam 34 pessoas no sul do Irã Enchentes provocaram a morte de 34 pessoas e deixaram outras 43 feridas no sul do Irã, informou neste domingo a sucursal iraniana da Sociedade do Crescente Vermelho. Chuvas forte ocorreram nos últimos dias na província de Bushehr, onde rios transbordaram. Quase 400 casas foram derrubadas e mais de quatro mil ficaram desabrigados. O Crescente Vermelho, equivalente islâmico da Cruz Vermelha, montou tendas para fornecer abrigo temporário aos flagelados. Cerca de 480 agentes humanitários da entidade estão espalhados pela província para fornecer ajuda.