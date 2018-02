Enchentes matam 50 na China, depois de chuvas torrenciais As chuvas fortes no sul e no leste da China mataram pelo menos 50 pessoas ao longo da semana passada e deixaram 4 mil desamparados, disse a mídia local na quarta-feira, duas semanas depois do terremoto que atingiu a província de Sichuan. A pobre e remota Província de Guizhou foi a mais atingida pela chuvas, com 36 mortos e 14 desaparecidos, disse a agência de notícias oficial Xinhua. "Barracas, colchas e roupas foram enviadas para o condado de Wangmo, em Guizhou, que foi severamente atingida pelas chuvas e enchentes", acrescentou. As Províncias de Hunan, Hubei e Guangxi também foram afetadas, com estradas interrompidas e centenas de prédios soterrados pelos deslizamentos de terra, segundo a Xinhua. O serviço meteorológico da China avisou que mais chuvas deverão cair no leste e no sul da China nos próximos três dias, acrescentou a agência. "O Controle Estatal de Enchentes e o Setor de Alívio de Secas lançaram um alerta, pedindo às províncias que prestem atenção às mudanças no tempo e ajam para prevenir o perigo possível", disse a Xinhua. As enchentes ocorrem enquanto as autoridades tentam drenar centenas de represas e os lagos formados pelos deslizamentos de terra causados pelo trágico terremoto que atingiu a província de Sichuan no dia 12 de maio. As autoridades alertaram que as fortes chuvas podem pressionar ainda mais as barragens que, caso se rompam, podem ameaçar dezenas de milhares de pessoas nos vilarejos vizinhos. (Reportagem de Ben Blanchard)