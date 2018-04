Enchentes matam 77 pessoas no Vietnã

Pelo menos 77 pessoas morreram nos últimos 10 dias por causa das inundações no centro do Vietnã, onde as autoridades temem a chegada de uma nova tempestade tropical, segundo o último boletim divulgado nesta quarta-feira, 7, pelo Departamento de Tempestades e Inundações. As últimas mortes elevam a quase 200 o total desde o início de outubro em todo o país. A tempestade tropical Peipah poderá passar pela mesma região no fim de semana, com novas chuvas torrenciais. O governo vietnamita informou que as inundações causaram danos à agricultura no valor de US$ 300 milhões, pondo em risco a próxima colheita de café, principal fonte de renda das províncias centrais. As autoridades de Phu Yen pediram ao governo central o envio de 2 mil toneladas de arroz e 77 bilhões de dongs (US$ 4,8 milhões) de ajuda humanitária, acrescentou Huong.