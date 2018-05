Enchentes matam centenas na Coréia do Norte

Enchentes provocadas por fortes chuvas nos últimos dias deixaram centenas de pessoas mortas ou desaparecidas na Coréia do Norte, segundo informações da agência de notícias oficial KCNA. Desde o dia 7 de agosto, as chuvas provocaram "enormes danos humanos e materiais", conforme a agência. De acordo com a KCNA, as chuvas torrenciais também destruíram mais de 30 mil casas de mais de 63 mil famílias, submergiram dezenas de milhares de hectares de lavouras e provocaram cortes no fornecimento de energia. Pelo menos 800 prédios públicos e mais de 500 pontes e trechos de ferrovias também foram destruídos pelas chuvas, disse a agência. "As fortes chuvas destruíram as principais ferrovias, estradas e pontes do país, provocaram o corte do fornecimento de energia e da rede de comunicações." A região mais afetada é a província de Kangwon, onde cerca de 20 mil casas foram danificadas. Em agosto do ano passado, as fortes chuvas da estação devastaram a Coréia do Norte. Acredita-se que centenas de pessoas morreram na ocasião, mas não há dados precisos. A Coréia do Norte geralmente mantém segredo sobre acidentes ou desastres naturais ocorridos em seu território, o que torna difícil confirmar a extensão dos danos provocados pelas chuvas. Segundo ambientalistas, porém, o desmatamento tem tornado as enchentes ocorridas na estação de chuvas mais devastadoras. Esses especialistas afirmam que os agricultores ampliaram as áreas de cultivo, invadindo regiões de montanhas e florestas, o que tornou essas terras mais suscetíveis a deslizamentos e erosão. Ambientalistas afirmam que décadas de má administração dos recursos naturais da Coréia do Norte deixaram grandes partes do país vulneráveis a inundações e deslizamento de terras. A Coréia do Norte não produz quantidade suficiente de alimentos para suprir a demanda de sua população e depende de ajuda externa. Na década de 1990, acredita-se que 2 milhões de norte-coreanos morreram de fome. As enchentes que castigam a Ásia já afetam milhões de pessoas em diversos países, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU). BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.