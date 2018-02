Enchentes matam duas pessoas nas Filipinas Chuvas de monções torrenciais inundaram áreas no norte das Filipinas, matando pelo menos duas pessoas e deixando dois desaparecidos, além de interromper o trânsito por horas em trechos da capital, Manila. Segundo o Escritório de Meteorologia do país, as chuvas do início do dia foram agravadas por uma depressão tropical que atinge a região.