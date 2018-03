Enchentes na China matam 55 e ainda deve chover mais Pelo menos 55 pessoas morreram nos últimos 10 dias em consequência de chuvas torrenciais e enchentes em regiões no sul da China. Mais tempestades e ventania estão previstas para os próximos dias, informou o governo neste domingo. Em um comunicado em sua página na Internet, o Ministério de Assuntos Civis da China informou que 1,3 milhão de pessoas foram forçadas a procurar refúgio em áreas mais altas, acrescentando que enviou para as áreas afetadas equipes de prevenção de desastres para ajudar as autoridades locais. A TV estatal mostrou ruas e casas submersas em cidades ao longo do rio Xijiang nas regiões de Guangdong (Cantão) e Guangxi, no sul do país. O Centro Meteorológico Nacional da China informou que as fortes chuvas vão persistir nas áreas afetadas e a precipitação nas províncias de Guizhou, Sichuan e Yunnan será de 30 a 79 por cento maior do que no mesmo período no ano passado. Na semana passada tempestades provocaram destruição em Hong Kong, onde causaram inundações e resultaram no fechamento de estradas e atrasos nos vôos. O tempo anormal e as inundações são os últimos de uma série de desastres que assolaram a China este ano. As mesmas províncias foram seriamente atingidas por baixas temperaturas e tempestades de neve em janeiro e fevereiro. A China ainda está se recuperando do terremoto de 12 de maio que devastou a província de Sichuan e matou mais de 69 mil pessoas. (Reportagem de Lindsay Beck)