Enchentes na Coréia do Norte deixam 600 mortos ou desaparecidos Uma das piores enchentes que já atingiu a Coréia do Norte em décadas matou ao menos 600 pessoas, o dobro do que havia sido anunciado, informou a agência de notícias do governo neste fim de semana. O país havia dito anteriormente a agências internacionais de ajuda, e informou na imprensa oficial, que 300 pessoas tinham morrido ou estavam desaparecidas após a enchente e os deslizamentos provocados por semanas de fortes chuvas neste mês. "A forte chuva incomum casou enormes perdas materiais para a Coréia do Norte, gerando dificuldades sem precedentes para a vida das pessoas e para construção da economia", informou a agência do governo KCNA. As enchentes na metade do sul do país destruíram milhares de prédios, deixando mais de 300 mil desabrigados e prejudicaram mais de 11 por cento da safra de grãos e milho em um país que já enfrentava uma escassez de comida, acrescentou a agência. (Por Jon Herskovitz)