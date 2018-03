Enchentes na Europa deixam pelo menos seis mortos As inundações que atingem a Europa Central deixaram até o momento cinco mortos na República Tcheca e um na Eslováquia. Em cidades alemãs, como Dresden, alguns bairros foram evacuados pelo risco de enchente do rio Elba. O número de localidades em estado de alerta máximo na República Tcheca chegou a 62. As regiões mais afetadas são as margens do rio Morava nas povoações do Uherske Hradiste, Olomouc, Znojmo e Vranov nad Diji. Os erros na coordenação para minimizar o efeito das inundações na região custaram o cargo do chefe desta bacia hidrográfica, Miroslav Konecny, que será substituído neste domingo pelo responsável econômico da região, Pavel Mylbachr. A água inundou as regiões nos arredores da capital, Bratislava, e a região ocidental de Trnava, na bacia do Morava. Autoridades eslovacas temem que a onda de calor acelere o processo de degelo nos Pequenos Cárpatos, o que dificultaria a situação. Evacuação forçada Na cidade alemã de Dresden, no leste, houve a evacuação forçada de 380 moradores do bairro de Gohlis devido à cheia do rio Elba. O nível de água chegou aos 7,27 metros de altura em Dresden, e a cidade entrou em alarme por catástrofe. Técnicos prevêem que amanhã esse índice alcançará os 7,60 metros de altura. As equipes de proteção civil e bombeiros reforçaram as margens do rio com sacos de areia e barreiras de plástico e metal, mas ainda há risco de transbordamento, já que a água continuará subindo, pelo menos, até amanhã.