Enchentes na Indonésia deixam milhares de desabrigados Chuvas fortes e ondas altas provocam o caos na capital da Indonésia há três dias, forçando milhares de pessoas a abandonar suas residências ou carros, bloqueando também o acesso ao aeroporto, ressaltando a infra-estrutura inadequada da cidade. A enchente atrasou os vôos de outros lugares no sudeste asiático e lembrou aos viajantes, incluindo os investidores e banqueiros que a Indonésia precisa atrair, dos problemas do país. A Indonésia precisa de bilhões de dólares em investimentos para a construção ou modernização de aeroportos, estradas, ferrovias e usinas de energia. O crescimento econômico local foi muito discrepante em comparação ao da China e ao da Índia, em parte devido à infra-estrutura ruim, e o governo pretende privatizar muitas companhias estatais, de siderúrgicas à fazendas produtoras de óleo de palma, para aumentar urgentemente os fundos dos cofres públicos. O caos na sexta-feira, quando a enchente paralisou a capital e deixou muitos encalhados em engarrafamentos por mais de 12 horas, fez com que alguns dos investidores ameaçassem deixar o país. Em todas as temporadas chuvosas, a Indonésia sofre com as fortes enchentes e deslizamentos de terra. Três pessoas morreram e 100 mil ficaram desabrigadas em Jacarta desde sexta-feira em decorrência das chuvas e enchentes. A desordem em Jacarta causou problemas no tráfego aéreo em outras regiões. O aeroporto foi fechado por diversas horas na sexta-feira por conta da baixa visibilidade, o que impediu muitos vôos de decolar ou pousar, levando a atrasos em outras cidades, como Cingapura.