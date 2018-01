Enchentes na Indonésia matam 11 e deixam 65 mil desabrigados Pelo menos 11 pessoas morreram e cerca de 65 mil ficaram desabrigadas na sequência de fortes enchentes que assolaram a província indonésia de Aceh, segundo as autoridades locais.Quatro distritos desta província situada na zona norte da ilha de Sumatra foram inundadas após as fortes chuvas.Oito pessoas morreram no sudoeste desde quarta-feira, e três morreram no oeste, disseram as autoridades. Segundo o secretário do distrito sudoeste, o paradeiro de cinco pescadores é desconhecido, após a passagem de uma violência tempestade. Centenas de casas foram destruídas pelas enchentes em diversas regiões e, no total, 65 milpessoas estão agora sem abrigo. As autoridades afirmaram que as chuvas pararam e que o nível de água que atingiu entre um e dois metros, em certos setores, começou a baixar.