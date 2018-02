Enchentes na região central da Europa deixam 8 mortos

Passau, no sudeste da Alemanha, foi uma das cidades mais atingidas. Cortada pelos rios Danúbio, Inn e Ilz, a cidade bávara está quase completamente inundada. A água subiu aos níveis mais elevados desde 1501, informa a agência de notícias DPA.

Até agora, oito mortes foram confirmadas e nove pessoas estão desaparecidas na Alemanha, na Áustria, na República Checa e na Suíça.

Em muitas áreas, os transportes rodoviário e ferroviário foram interrompidos. O acesso a algumas vilas foi cortado e escolas foram fechadas.

Na Alemanha, 60 detentos precisaram ser temporariamente transferidos a prisões próximas. Na República Checa, os animais de um zoológico ameaçado pela elevação das águas foram removidos para áreas mais elevadas.

Cerca de 2.700 pessoas foram retiradas de áreas inundadas das República Checa nos últimos dois dias. Em Praga, voluntários e soldados estão ajudando as autoridades a instalar barreiras móveis contra enchentes, antes do ápice das águas, esperado ainda para esta segunda-feira.

O governo checo declarou estado de emergência no domingo, o que desencadeou a liberação imediata de 300 milhões de coroas (US$ 15,2 milhões) de suas reservas para o uso pelas equipes de resgate e autoridades regionais nas áreas atingidas.

Bombeiros e equipes de emergência nos Estados alemães mais afetados - Baviera e Saxônia - receberam apoio da polícia federal e da agência de ajuda técnica, informou um porta-voz do Ministério do Interior. O Estado de Turíngia também foi afetado. No total, pelo menos 30 mil trabalhadores estão envolvidos em atividades de resgate na Alemanha. A chanceler Angela Merkel deve visitar as áreas afetadas amanhã, segundo sua assessoria de imprensa. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.