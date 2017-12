Enchentes no Afeganistão deixam pelo menos 53 mortos Enchentes nas províncias montanhosas no oeste do Afeganistão deixaram pelo menos 53 mortos, incluindo seis crianças, além de dezenas de desaparecidos. O chefe da polícia provincial, Muhammad Ayub Niazi, disse que na região mais atingida de Balamurghad morreram 47 pessoas, enquanto as seis crianças estavam na vizinha Ghormach. O porta-voz do Ministério da Saúde, Abdullah Fahim, disse que dezenas de pessoas continuam desaparecidas e que equipes médicas transportadas por burros haviam chegado à área neste sábado pela manhã. Em Balamurghad, pelo menos 3 mil casas foram danificadas e 2 mil ovelhas e outros animais foram mortos, afirmou Niazi.