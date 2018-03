Enchentes no Japão deixam quatro mortos Quatro pessoas morreram hoje na região central do Japão depois de terem sido arrastadas por chuvas torrenciais que causaram enchentes e deslizamentos de terra, informaram autoridades locais. As precipitações forçaram ainda a retirada de cerca de 50 mil pessoas. Uma mulher, duas meninas e um menino foram encontrados mortos depois de terem sido levados por um rio que transbordou na cidade portuária de Kobe, 430 quilômetros a oeste de Tóquio, disse uma fonte no Corpo de Bombeiros. Três pessoas resgatadas encontram-se em condições críticas de saúde, prosseguiu o agente. Em Kanazawa, 290 quilômetros a noroeste de Tóquio, fortes chuvas inundaram casas e levaram as autoridades locais a ordenarem uma retirada em massa, disse Hiroyuki Tatsuda, porta-voz do governo local. A ordem atinge 50 mil pessoas.