Enchentes no sul da Ásia deixam milhões de desabrigados

Milhões de pessoas tiveram que abandonar suas casas devido às grandes enchentes que atingem vários países do sul da Ásia, principalmente no norte da Índia, Bangladesh e Nepal. Mais de 12 milhões de pessoas foram retiradas das áreas atingidas nos estados indianos de Assam, Bihar e Uttar Pradesh. No país vizinho, Bangladesh, cerca de 40 pessoas morreram e outras 5 milhões foram afetadas pelas enchentes, segundo as autoridades. As autoridades dos dois países têm dificuldades para alcançar as milhões de pessoas que ficaram isoladas devido às pesadas chuvas de monção. Segundo o correspondente da BBC em Nova Déli Sanjoy Majumder estas foram descritas como as piores enchentes em dez anos no norte da Índia. Grandes áreas de terras férteis estão debaixo d''água, danificando fazendas e inundando milhares de vilarejos. Majumder afirma que está chovendo forte há mais de uma semana na região e muitos dos rios do norte da Índia e que também alcançam Bangladesh estão transbordando. Nos estados de Bihar e Assam, os mais afetados, pontes e estradas foram danificadas o que dificulta para as autoridades enviarem suprimentos para as vítimas da enchente. O Exército está usando helicópteros para lançar suprimentos mas agências de ajuda já alertam para a escassez de alimentos e água potável. Em Bangladesh, um país que fica quase que inteiramente abaixo do nível do mar, centenas de milhares de pessoas estão acampadas em aterros ou nos telhados das casas, esperando por ajuda. O governo interino de Bangladesh, que tem o apoio dos militares do país, afirmou que está fazendo o máximo para lidar com a situação. As enchentes também atingiram o Nepal e o governo do país afirma que 86 pessoas morreram depois de semanas de chuvas torrenciais. Segundo o correspondente da BBC em Katmandu Mark Dummett, a Cruz Vermelha afirmou que mais de 250 mil nepaleses foram afetados pelas enchentes. Vários rios que nascem nas montanhas do Himalaia transbordaram depois que chegaram à região de Teri, no sul - a região populosa, de terras baixas, que faz fronteira com os estados indianos de Bihar e Uttar Pradesh. Alguns culparam a Índia por piorar a situação, ao não abrir as represas em seu lado da fronteira. Cidades e vilarejos foram inundados, estradas e aeroportos estão bloqueados. A Cruz Vermelha afirma que 18 mil casas foram danificadas ou destruídas. Algumas famílias estão ficando sem alimentos e agências de ajuda relatam que casos de cólera estão se espalhando, pois as fontes de água foram poluídas. Várias pessoas entre os 86 mortos teriam morrido devido a doenças. Outros morreram afogados ou soterrados por deslizamentos nas terras mais altas. O Ministério do Interior está coordenando a operação de ajuda e helicópteros e barcos estão levando suprimentos para comunidades isoladas.