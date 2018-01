Enchentes no sul da Ásia já mataram mais de 700 Um bote lotado de refugiados das enchentes em Bangladesh virou, matando sete pessoas. O número de mortos nas enchentes de monção do sul da Ásia neste ano já chega a 705, segundo autoridades e a mídia local. As cheias mataram 396 pessoas na Índia, 202 em Bangladesh, 102 no Nepal e cinco no Paquistão. A maioria das mortes foi causada por afogamento, desmoronamento de edifícios, choque provocados por linhas elétricas caídas, doenças transmitidas pela água e deslizamentos de terra. Em Bangladesh, sete pessoas, incluindo três crianças, afogaram-se depois que o bote com 35 refugiados virou. Os esforços de resgate em Bangladesh estão sendo prejudicados pela destruição de pontes e estradas pelas águas.