Enchentes provocam 14 mortes na China Enchentes e deslizamentos provocados por tempestades no sul da China causaram a morte de 14 pessoas e deixaram prejuízos de 390 milhões de yuans (US$ 47,2 milhões), informou a imprensa chinesa neste domingo. Milhares de pessoas ficaram ilhadas, as plantações foram inundadas e 3.900 casas foram destruídas. As chuvas também fizeram com que 200 minas fossem fechadas, além de danificar estradas e postes de comunicações. As tempestades começaram na quinta-feira e também causaram deslizamentos e inundações em algumas áreas rurais próximas a Hong Kong, onde ruas e estacionamentos se transformaram em rios e lagos. Bombeiros resgataram 10 pessoas que ficaram ilhadas neste domingo. O Observatório de Hong Kong registrou 29 enchentes e dois deslizamentos. "Compreendemos que todos os móveis e outros pertences pessoais de muitas famílias foram atingidas pelas enchentes", disse Shelley Lee, diretor do Home Affairs Bureau, órgão equivalente à Defesa Civil brasileira. "Nosso papel é distribuir as ajudas financeiras emergenciais para essas pessoas o mais rápido possível e ajudá-los de todas as formas possíveis." No sábado, os bombeiros resgataram mais de 100 pessoas em Hong Kong.