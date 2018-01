Enchentes que já mataram 63 se agravam no Peru

LIMA - Fortes chuvas provocadas pelo El Niño que atingem o Peru desde o começo do ano se agravaram nos últimos dias e levaram o governo a estudar decretar estado de emergência no país. Desde janeiro, 63 pessoas morreram E 550 mil foram afetadas pelos temporais, que destruíram 115 mil casas.

Na madrugada de ontem, três pessoas morreram e duas ficaram desaparecidas em virtude de um deslizamento de terra em uma estrada na província de Otuzco, no norte do país. Os corpos foram encontrados pela Polícia Nacional. A Defesa Civil ainda buscava na noite de ontem os outros dois desaparecidos.

Os danos também são graves no leste de Lima, onde o rio Rímac, o mais importante da capital, transbordou e fez com que moradores próximos a suas margens deixassem suas casas. As águas chegaram às ruas e arrancaram pedras e pedaços de madeira. Sacos de areia foram colocados nas portas para impedir a inundação.

"Não há maneira de passar", disse o morador Henry Obando.

Forças de segurança estão utilizando helicópteros para resgatar pessoas presas por deslizamentos e inundações. / EFE e AP