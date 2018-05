Encontrada 12ª vítima de tragédia da ponte Foi encontrado ontem o corpo da 12ª vítima do desabamento da ponte sobre o Rio Mississippi, ocorrido no dia 1º de agosto. As equipes de resgate ainda estão trabalhando no local, à procura da última pessoa na lista dos desaparecidos. As causas da queda da ponte ainda não foram descobertas e a tragédia continua sob investigação do governo americano.