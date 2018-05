Encontrada 17ª vítima do Costa Concórdia Equipes de resgate encontraram ontem mais um corpo no navio de cruzeiro Costa Concordia, naufragado na Ilha de Giglio, na costa italiana. Com isso, o número de mortos no acidente subiu para 17. Os socorristas ainda buscam corpos de 16 desaparecidos. O mar agitado também evitou que as equipes retirassem combustível do navio.