Encontrada a oitava vítima da avalanche de neve em Bariloche As equipes de salvamento encontraram nesta terça-feira o corpo da oitava vítima da avalanche de neve que no final da tarde de domingo sepultou estudantes universitários que escalavam o morro Ventana, nas proximidades da estação de inverno de Bariloche. O deslizamento de neve surpreendeu um grupo de 20 estudantes de educação física da Universidade de Comahue que escalavam a montanha localizada a cerca de 17 km da cidade andina. Os seis universitários encontrados com vida apresentavam diversos ferimentos, e os grupos de resgate continuam buscando um nono aluno desaparecido sob a avalanche.