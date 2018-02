Encontrada caixa preta de avião acidentado Uma das caixas pretas do Boeing que se chocou na madrugada desta terça-feira com um Tupolev nos céus do Lago de Constança, na Alemanha, foi encontrada durante as tarefas de resgate, informou o chefe de polícia da localidade de Friedrichshafen. A caixa preta, encontrada perto dos restos do avião, é a que registra os dados sobre o vôo. A caixa preta que registra as vozes no interior da cabine ainda não foi localizada. Apesar disso, a empresa de correio aéreo DHL, que havia alugado o Boeing, afirmou que foram encontradas ambas as caixas.