Encontrada caixa preta de Boeing que caiu no Mar Vermelho Equipes de busca localizaram a caixa preta com os registros de vôo do Boeing 737 que caiu no Mar Vermelho semana passada, depois de ter decolado de um balneário egípcio. A caixa ainda não foi retirada da água por estar a uma grande profundidade, disseram autoridades. O almirante francês Jacques Mazars disse que equipamentos mais sofisticados serão necessários para resgatar a caixa, que está entre 600 e 900 metros abaixo da superfície do mar. Um submarino-robô enviado pela França pode operar até 400 metros. O leito do mar na área chega, num ponto, a 1.000 metros de profundidade.