Encontrada cocaína com sobrinha de Bush A polícia da Flórida encontrou cocaína com Noelle Bush, uma das filhas do governador Jeb Bush e sobrinha do presidente George W. Bush. Noelle, de 25 anos, está internada no Centro para Viver sem Drogas, em Orlando, desde janeiro, quando foi detida por comprar e portar psicotrópicos sem receita médica. Em julho, ela foi mais uma vez detida depois de violar os termos de sua terapia de reabilitação ao ser surpreendida com medicamentos similares aos apreendidos em janeiro. Agentes policiais foram chamados ontem à noite ao centro de reabilitação, onde os funcionários do local lhes entregaram dois gramas de uma substância encontrada com Noelle, informou o sargento Orlando Rolón. Os funcionários do centro disseram aos agentes que se tratava de cocaína, mas Noelle não foi detida porque as autoridades não puderam obter uma declaração juramentada de que a droga estava em poder da jovem. O governador Jeb Bush perguntou por sua filha antes de se dirigir a Tallahassee, capital da Flórida, onde participaria de uma reunião de seu gabinete, mas se recusou a comentar o assunto. "Este é um assunto privado, que interessa apenas à minha filha, a mim e à minha esposa", disse Jeb Bush. "O caminho da recuperação é difícil para muitas pessoas que têm este tipo de problema. Não tenho detalhe algum sobre o que aconteceu, acabo de ser informado".