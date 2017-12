Encontrada cova com 270 corpos na Iugoslávia Cerca de 270 corpos foram exumados de uma cova coletiva localizada próxima a Belgrado, informou nesta terça-feira uma corte da capital iugoslava. Autoridades acreditam tratar-se de restos mortais de albaneses étnicos assassinados durante a guerra de Kosovo. Segundo as fontes, a cova foi encontrada em Batajnica, uma vila 10 quilômetros ao norte de Belgrado. Roupas de civis foram encontradas na cova, e alguns corpos apresentavam ferimentos de bala. Outra duas covas contendo mais de 100 corpos foram descobertas na Sérvia, a principal província da Iugoslávia desde que o ex-presidente Slobodan Milosevic foi retirado do poder, em outubro do ano passado.