Encontrada droga no principal navio da Marinha colombiana Autoridades colombianas anunciaram uma descoberta embaraçosa: uma grande quantidade de cocaína e heroína a bordo do principal navio de guerra do país. O almirante Mauricio Soto disse que quase 20 quilos de cocaína e 10 quilos de heroína foram encontrados na sala de máquinas do Gloria - a nau capitânia da Colômbia, que deverá partir em breve para uma viagem de seis meses rumo aos EUA e à Europa. O presidente do Peru, Alejandro Toledo, deveria subir a bordo do Gloria neste sábado, para jantar com comandantes militares e discutir a cooperação entre Peru e Colômbia no combate ao narcotráfico. O almirante Soto disse que três militares da Marinha foram presos por conta da descoberta das drogas.